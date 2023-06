Algérie : L’opposant Karim Tabbou, placé en garde à vue

L’opposant et activiste politique algérien, Karim Tabbou, a été arrêté, mardi à Alger, par des agents en civil sans s’être informé des motifs de cette interpellation.

Selon le Comité algérien pour la libération des détenus d’opinion (CNLD), Tabbou, une figure du Hirak, a été arrêté par des personnes en civil au niveau de Delly Brahim (Alger) avant d’être placé en garde à vue.

Dans un post sur ses réseaux sociaux, le CNLD précise que la partie qui a procédé à son arrestation demeure inconnue et qu’aucune information n’a encore filtré sur le motif d’arrestation du coordinateur de l’Union démocratique et sociale (UDS), parti non agréé par les autorités algériennes, qui est maintenu en garde à vue, sans savoir quand il sera présenté devant le procureur.

Citée par les médias locaux, l’avocat Fetta Sadat a confirmé, également, l’arrestation de l’activiste algérien par « les services de sécurité en tenues de civiles à Dely IBrahim », notant que Tabbou a contacté les membres de sa famille pour les informer qu’il est placé en garde à vue. Tabbou a été interpellé plusieurs fois depuis le début du Hirak en 2019 et incarcéré entre septembre 2019 et juillet 2020. Il a été condamné à une année de prison ferme en mars 2020 et à une année de prison avec sursis en novembre de la même année dans deux affaires distinctes.

