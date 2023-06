Bruce Willis : sa femme admet que leurs amis ont peur de lui rendre visite

L’épouse de Bruce Willis affirme que “les gens sont nerveux” à l’idée de rendre visite à l’acteur de “Die Hard”, qui est atteint de démence.

L’ancien mannequin Emma Heming Willis, 44 ans, qui a fait part en février de son désarroi face aux problèmes de santé de son partenaire de 68 ans dans une déclaration commune avec le reste de sa famille, a fait cet aveu alors qu’elle s’exprimait sur leur vie de couple.

Elle a déclaré dans un Instagram Live : “Les gens sont nerveux à l’idée de venir, ils ne sont pas habitués à voir la personne qu’ils connaissaient dans un état différent, cela peut devenir un peu délicat… une fois qu’ils ont ce diagnostic, les gens ont tendance à les ignorer.”

Emma – qui a des filles, Mabel, 11 ans, et Evelyn, 9 ans, avec Bruce, qu’elle a épousé en 2009 – admet qu’il peut être “facile” de “sombrer dans le catastrophisme” après avoir appris que Bruce souffre d’une démence frontotemporale, mais elle essaie de rester optimiste.

Elle a ajouté : “Il y a des moments où je suis là pour gagner et d’autres où je n’arrive pas à me concentrer à cause de la vie. J’essaie de commencer et de terminer ma journée par de la gratitude, des choses pour lesquelles je veux prendre du temps, et quand je vais me coucher, je pense à trois choses que j’ai réussies. Il est si facile de se laisser aller au catastrophisme et à la morosité en pensant à ce qui n’a pas marché, alors il s’agit vraiment d’inverser le scénario et de changer ce discours”