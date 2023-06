Les réactions suite au verdict du procès d’Ousmane Sonko

La condamnation à deux ans de prison de l’opposant Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse ne laisse pas indifférent au Sénégal.

Ousmane Sonko, le leader du parti Pastef, a été condamné ce jeudi 1er Juin à Dakar à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse après requalification des faits qui lui sont reprochés. Il a en revanche été acquitté des accusations de viols et de menaces de mort portées contre lui par Adji Sarr, l’ancienne employée du salon de massage Sweet Beauté.

Réaction des avocats

Pour maître Diby Diagne, l’un des avocats qui défendent Ousmane Sonko, il s’agit d’une peine d’inéligibilité qui risque de priver son client de sa candidature à l’élection présidentielle.

‘’La candidature d’Ousmane Sonko, sur la base de cette décision, est encore hypothétique. C’est-à-dire que deux ans d’emprisonnement ferme suffisent à ce qu’Ousmane Sonko ne soit pas candidat aux élections. Voilà une procédure dans laquelle on a mobilisé des moyens, des personnes sont décédées… pour un viol et pour des menaces de mort et à l’arrivée, il n’y a eu ni viol ni menace de mort” explique-t-il.

Ousmane Sonko doit aussi payer 600.000 francs CFA d’amendes et 20 millions de dédommagements à Adji Sarr, solidairement avec la propriétaire du salon de massage, Khady Ndèye Ndiaye, elle aussi condamnée à deux ans de prison ferme.

Maître El Hadj Diouf, l’avocat d’Adji Sarr, se réjouit de la décision des juges de la chambre criminelle du tribunal de première instance de Dakar.

‘’C’est une satisfaction pour les avocats d’Adji Sarr mais pas une satisfaction totale. Nous aurions voulu la condamnation de monsieur Sonko à un minimum de dix ans ferme ” précise l’avocat.

‘’Corruption de la jeunesse ! Ça existe ?” s’interroge un habitant de Dakar. ‘’Non, je ne suis pas surpris. Moi, je m’attendais à ça” assure un autre. Pour un troisième : “Tout le monde sait que c’est de la farce. On ne peut pas emprisonner quelqu’un qui n’a pas fait de délit.”

Des affrontements entre les forces de sécurité et des individus ont été signalés aux alentours de Keur Gorgui, le quartier où réside Ousmane Sonko. Un bâtiment et un bus ont été incendiés à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des heurts ont eu aussi lieu à Keur Massar et dans d’autres villes du pays. La situation pourrait encore dégénérer dans la soirée.

A Ziguinchor, le fief d’Ousmane Sonko qui est aussi le maire de cette ville, le verdict rendu à Dakar a, sans surprise, suscité l’indignation. Les habitants, qui soutiennent en grande majorité l’opposant sénégalais, parlent de coup d’Etat politique et s’en prennent au président Macky Sall. Des jeunes manifestants ont barricadé les grands axes routiers et tous les commerces sont fermés.