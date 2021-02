Département du Génie Informatique et Télécommunications de l’EPAC : Le chef et son adjoint mettent l’internet à disposition des étudiants

C’est désormais fini le calvaire des étudiants du département du Génie Informatique et de Télécommunications de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (GIT-EPAC). De leur poche, le chef du département, Pr Tahirou Djara et son adjoint Pr Théophile Aballo viennent de mettre l’internet à disposition de leurs apprenants. Conduit depuis peu par une équipe de jeunes enseignants, le département du Génie Informatique et Télécommunications de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (GIT-EPAC) retrouve ses lettres de noblesse. Après l’implémentation de plusieurs projets louables et d’autres en perspectives, le chef du département, Pr Tahirou Djara et son adjoint Pr Théophile Aballo, tous deux passionnés de la formation de qualité pour leurs apprenants ont fait encore une fois, parler de leur générosité. Ensemble, ils ont acquis des routeurs pour conjuguer au passé, l’éternelle difficulté de leur département depuis sa création. C’est bien l’absence d’une bonne connexion internet pour les travaux d’application et de recherche des apprenants. Ce vendredi 19 février 2021, le chef du département et son adjoint ont officiellement apporté la bonne nouvelle aux étudiants. Ceci en œuvrant pour leur assurer les meilleures conditions nécessaires d’apprentissage. Pour ces enseignants, l’objectif est de mettre les bouchées doubles afin que ce département sorte de sa léthargie pour devenir un pôle de l’excellence de l’Université d’Abomey-Calavi. Et comme nul ne résiste aux bonnes actions, les étudiants ont décidé en leur sein d’entretenir ces joyaux et d’apporter leur participation. Ils s’engagent ainsi à prendre en charge les frais du renouvellement d’abonnement internet de ces routeurs. Dans un élan collectif, apprenants et enseignants à la faveur d’une cérémonie fort simple, ont décidé de faire de ce département, la vitrine de l’Ecole polytechnique d’Abomey-Calavi. Et la gestion de ce nouvel outil, revient entièrement aux étudiants. L’engagement profond de ces deux jeunes responsables du département est la quintessence de leur amour à la bonne formation de leurs ‟frères et sœurs” car selon eux, étudiants et enseignants de ce département forment désormais une famille qui doit œuvrer aux bonnes conditions de vie et de travail au sein de leur département. Ce qui est en adéquation avec l’idéologie du pouvoir en place. Ils s’investissement pour que le département du Génie Informatique et de Télécommunications soit au service du développement de la nation béninoise. Désert d’ambition depuis des lustres, cette entité, grâce à la jeune équipe dirigeante, a désormais un site web. Les services sont progressivement numérisés, les discussions entre enseignants et étudiants se font quotidiennement à travers un forum, des innovations sont mises en place pour que les réclamations de note ou les préoccupations des étudiants soient faites en un clic. En plus de ses actions déjà mises en œuvre, des projets sont en cours d’exécution notamment la création d’un laboratoire digne du nom pour faire rayonner ce pôle des métiers de l’avenir qui a longtemps végété dans le classicisme béat.Il faut noter que cette équipe s’est résolument engagée à mieux former les apprenants que par le passé et à hisser haut ce département des métiers d’avenir. Gilles G. Gnimadi