Lancement du Projet Nutrifood : Pam et World Veg pour faire accompagner le Bénin à faire face à la malnutrition

Les travaux de l’atelier de lancement officiel du projet Nutrifood se sont déroulés le jeudi 18 février 2021. Dans la salle de conférence de l’Institut International d’Agriculture Tropical (Iita) du Bénin, c’est le Représentant résident Adjoint du Programme Alimentaire Mondial (Pam) Guillaume Amuli qui a donné le coup d’envoi de ces travaux qui a réuni toutes les parties prenantes de la mise en œuvre du projet.

Encore du renfort pour le Bénin en matière de la lutte contre la malnutrition. Le Programme Alimentaire Mondial (Pam) et le World Vegetable Center (World Veg) à travers le projet Nutrifood entend promouvoir la production et la consommation d’aliments riches en nutriments pour faire face au double fardeau de la malnutrition. Financée par The Global Challenges Research fund, Biological science Research council des Royaumes Unis (Gcrf-Bbsrc), cette initiative a pour bénéficiaires les apprenants, les parents d’élèves et les communautés de 10 écoles primaires publiques prises en compte dans le Programme National d’Alimentation Scolaire (Pnasi). Des explications données par Judith Honfoga Faton dans sa communication sur les généralités du projet Nutrifood, lors de l’ouverture des travaux de l’atelier de lancement, l’un des volets phares du projet est la création de jardins scolaires et communautaires de qualité. Ceci permettra de promouvoir la production, la préparation et la consommation d’aliments locaux, sains et nutritifs au sein des écoles à cantines et des communautés afin d’améliorer le statut nutritionnel des populations. Justifiant les objectifs de cette initiative, le directeur régional de World Vegetable Victor Afari Sefa a indiqué que dans les quatre coins de la planète, les jardins scolaires sont désormais considérés non seulement comme un moyen d’enseignement pertinent, mais également comme un support pour la qualité des autres disciplines scolaires. Le jardinage scolaire ne demande pas assez d’argent mais juste un petit lopin de terre. Il a salué et félicité les comités de gestion des cantines scolaires pour le travail qu’ils abattent dans les écoles pour le développement des jardins scolaires. Pour finir, il a témoigné la gratitude de WorldVeg pour avoir accepté signer l’accord consacrant la mise en œuvre du projet. Dans son mot, le représentant résident adjoint du Pam Guillaume Amuli, a félicité à nouveau le Gouvernement du Bénin pour son investissement depuis 2017 dans ce programme de cantines scolaires mis en œuvre par le Pam et ses Ongs partenaires dans plus de 3,800 écoles du pays. « Au-delà d’offrir un repas sain et nutritif à plus de 600 000 écoliers, le Pnasi permet aux filles et aux garçons de rester à l’école et de disposer de conditions favorables à leur croissance et à leur apprentissage. L’alimentation scolaire peut changer la vie des enfants et représente un investissement durable dans le capital humain du pays.», a-t-il dit avant d’inviter tous les acteurs : élus locaux, Directeurs d’école, Président de Comité de Gestion des cantines, Ongs partenaires, Assistant Programme du Pam, à s’impliquer dans l’exécution des activités et à conjuguer leurs efforts en vue de la réussite du projet Nutrifood dans les écoles et communautés ciblées. Mais avant, il a remercié le World Vegetable Center pour cette opportunité de partenariat qui, en soutenant la création de jardins scolaires et communautaires de qualité, permettra de promouvoir la production, la préparation et la consommation d’aliments locaux, sains et nutritifs au sein des écoles à cantines et des communautés afin d’améliorer le statut nutritionnel des populations. « Le Programme Alimentaire Mondial réaffirme sa volonté et son désir de travailler en synergie avec le World Vegetable Center, avec le Gouvernement du Bénin, avec les autres acteurs et partenaires techniques et financiers, afin de conduire avec succès le Programme National d’Alimentation Scolaire Intégré. » a-t-il rassuré pour finir.

Junior Fatongninougbo