Riposte nationale contre la pandémie du Covid-19 : Mercy Ships fait don d’équipements de protection individuelle au Bénin

Un appui pas des moindres. Le Bénin vient d’être appuyé par Mercy Ships et la Fondation Msc dans sa riposte contre la pandémie du Covid-19. Le vendredi 19 février 2021, le Ministère de la Santé du Bénin a procédé à la réception de ces deux structures d’un don d’équipements de protection individuelle (Epi) comprenant 74.300 pièces. C’était dans la salle de conférence dudit ministère à Cotonou.

80 millions de francs Cfa. Telle est la valeur du don d’équipements de protection individuelle (Epi) comprenant 74.300 pièces Mercy Ships vient d’offrir au Bénin dans sa lutte contre le nouveau coronavirus. En effet, Mercy Ships a un partenariat exceptionnel avec le Bénin qui a accueilli le plus grand nombre de missions des navires-hôpitaux depuis 1990. La dernière mission a été effectuée d’août 2016 à Juin 2017 au cours de laquelle près de 2.000 opérations chirurgicales gratuites ont été réalisées, plus de 15.000 interventions dentaires offertes et les capacités médicales de plus de 1.500 professionnels de la santé renforcées. Ce don vient de renforcer les liens de partenariat que le Bénin a avec Mercy Ships depuis des décennies. Lors de la remise, le Directeur Général du Bureau Afrique, Dr Pierre M’Pelé a rappelé les motivations du groupe qu’il représente à travers ce don. A l’entendre, Mercy Ships a mis en place dès l’apparition de la pandémie de la Covid-19 en Afrique, l’initiative « Stop Covid-19 en Afrique » pour fournir des équipements de protection individuelle aux professionnels de la santé, acteurs de première ligne contre l’épidémie dans le cadre de son partenariat avec les pays africains. Ce don concerne également dix autres pays à savoir le Cameroun, le Congo, le Ghana, la Guinée, le Libéria, Madagascar, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Pour lui, la lutte contre la pandémie du Covid-19 est un moment de choix pour exprimer la solidarité entre les peuples et le renforcement de la coopération et des partenariats entre les différents acteurs de la santé en Afrique et Mercy Ships se trouve encore une fois aux côtés de l’Afrique et des Africains. Représentant le Ministre de la santé à cette remise, le Secrétaire général du ministère de la santé Dr Ali Imorou Bah Chabi réceptionnant le don, est revenu sur quelques mesures idoines que le gouvernement a prises pour la riposte depuis l’avènement de cette crise. A l’entendre, ces équipements reçus iront directement aux ayants droit et seront judicieusement dans la riposte contre la pandémie de Covid-19. Il a pour finir, témoigné la gratitude du gouvernement de Patrice Talon et du peuple béninois au Mercy Ships qui apporte beaucoup au Bénin en matière de la santé.Fondé en Suisse en 1978 par Don et Deyon Stephens, Mercy Ships est qui œuvre pour l’accès à des soins chirurgicaux sûrs et de qualité en Afrique. L’Organisation déploie ses navires-hôpitaux pour offrir des interventions chirurgicales gratuites de première qualité aux plus démunis. Depuis 1990, Mercy Ships a conduit plus d’une trentaine de missions humanitaires dans quatorze pays africains (Afrique du Sud, Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Madagascar, Sierra Leone, Sénégal, Togo). Mercy Ships a réalisé en Afrique plus de 105. 000 interventions chirurgicales, formé plus de 49.000 professionnels de la santé, soigné plus de 180.000 patients en soins dentaires, rénové plus d’une centaine d’infrastructures sanitaires et mis en œuvre plus de 1000 projets communautaires. Mercy Ships possède des bureaux nationaux dans 16 pays en Europe, en Asie, en Océanie et a un Centre International de Support basé à Dallas au Texas. Le Bureau Régional de Mercy Ships pour l’Afrique dont le siège est à Cotonou au Bénin et opérationnel depuis le 1er Juillet 2017 facilite la coopération entre Mercy Ships et les pays africains.

Victorin Fassinou