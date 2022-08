Techniques et méthodes d’ élevage du lapin

La viande du lapin est une viande très prisée et consommée au Bénin. Encore appelé cuniculture, l’élevage du lapin est une activité dont la pratique est facile et ne demande passe d’importante main d’œuvre. Mais la stratégie alimentaire du lapin revêt un rôle crucial dans la survie de l’animal. Grillée, braisée, sautée ou en brochette, la viande du lapin est d’excellente qualité et très nutritive selon les vétérinaires. Docteur Michel BABADJIDE, vétérinaire et éleveur du lapin nous édifie sur les techniques et méthodes d’élevage de l’animal. Il est au micro d’Ulrich ASSOGBAKPE.